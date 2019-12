2019 en images: une année de protestations partout dans le monde

Depuis le premier jour de manifestations des «gilet jaunes» le 17 novembre 2018, la mobilisation a fortement diminué en cette fin d'année. Quoi qu'il en soit, 2019 a été marquée par ces manifestations régulières –56 jusqu'à aujourd'hui– qui ont mobilisé des milliers de Français·es sur les ronds-points et dans les grandes villes pour protester dans un premier temps contre la hausse des prix du carburant, puis de manière plus générale contre un abaissement du niveau de vie. Comme ici le 16 mars 2019, les manifestations violentes et les ripostes des forces de l'ordre ont fait nombre de blessé·es et occasionné près de 10.000 gardes à vue. Ce mardi 17 décembre, alors que le mouvement des «gilets jaunes» s'essouffle, une grève générale contre la réforme des retraites paralyse l'Hexagone.