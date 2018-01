Hassa, dans la province d'Hatay, le 24 janvier | Ozan Kose / AFP

Des soldats turcs sont visibles près du mont Bersaya, au nord de la ville d'Azaz. Les alliés occidentaux de la Turquie ont unanimement condamné l'offensive turque. Jean-Yves Le Drian a demandé aux «autorités turques d’agir avec retenue dans un contexte difficile où la situation humanitaire se détériore dans plusieurs régions de Syrie, en conséquence des opérations militaires qui y sont menées par le régime de Damas et ses alliés». L'offensive turque ouvre un autre front dans la guerre qui dure depuis six ans en Syrie et laisse craindre une nouvelle phase au conflit syrien.