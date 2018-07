Législatives: François Bayrou dans une triangulaire à Pau

Temps de lecture: 2 min

François Bayrou jouait gros dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques et, au vu des résultats, il semble que le président du MoDem est en mauvaise position pour le second tour.

D'après les résultats définitifs, le centriste arrive en deuxième position avec 23,63% des suffrages, contre 34,9% pour la PS Nathalie Chabanne et 21,72% pour l'UMP Eric Saubatte. Etant donnée la participation relativement forte (65,2%), François Bayrou se retrouvera dans une triangulaire la semaine prochaine.

François Bayrou s'est exprimé sur France 2:

«Les électeurs de droite n'ont pas compris et accepté la décision qui a été la mienne de voter François Hollande au second tour. Ils n'ont pas été content de ce choix et l'ont manifesté dans ce scrutin. Les électeurs socialistes ont eux estimé que ce choix ne changeait rien et ont voté pour la candidate socialiste.»