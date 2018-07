Patrimoine: François Hollande moins riche que Nicolas Sarkozy

Temps de lecture: 2 min

Selon le Journal Officiel ce vendredi 11 mai, le patrimoine déclaré par le nouveau président élu François Hollande est inférieur d'environ un million à celui qu'avait déclaré son prédécesseur Nicolas Sarkozy en 2007.

Nicolas Sarkozy était plus riche en 2007

Comme la loi l'exige, la «déclaration de situation patrimoniale» dans le Journal Officiel est un passage obligé pour le président élu et le président sortant. Cette mesure vise à empêcher toute tentative d’enrichissement personnel et de détournement de fonds d’argent à titre personnel. Nicolas Sarkozy lors de son élection en 2007 avait déclaré 2,04 millions d'euros, composé principalement de contrats d'assurance-vie.

Il mentionnait aussi un compte-courant à la Société Générale de 10.082,53 euros (à fin février 2007), des plans épargne logement et deux Codévi pour un total d'environ 85.600 euros (fin 2006). Son patrimoine ne comprenait aucun bien immobilier, ni valeur mobilières, ni «meubles meublants», ni «collections, objets d'art, bijou, pierres précieuses, or». un patrimoine qui a progressé de 30% pendant son quiquennat pour atteindre 2,7 millions d'euros en 2012.

François Hollande détient un patrimoine de 1,17 million d'euros. Il ne rentre donc pas dans la fourchette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), où il faut détenir un patrimoine qui excède 1,3 million d'euros.

François Hollande investit dans la pierre

Si le patrimoine de Nicolas Sarkozy à son entrée à l'Elysée était composé essentiellement de contrats d'assurance, François Hollande est un président qui investit dans la pierre. D'après la déclaration du 15 mars 2012, le président socialiste détient une maison à Mougins (Alpes-Maritimes) de 800.000 euros et deux appartements à Cannes de 230.000 et 140.000 euros, ainsi que «divers meubles» d'une valeur de 15.000 euros.

Au titre de ses actifs, il déclare une assurance-vie à hauteur de 3.550 euros, et trois comptes courants, à la Banque Postale et à la Société Générale, sur lesquels sont répartis un peu plus de 8.000 euros. Il n'a en outre pas de collection d'objets d'art, de bijoux ou pierres précieuses, comme Nicolas Sarkozy.