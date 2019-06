Travaux: mode d’emploi sérénité

Des travaux de peinture à l’installation d’un système de télésurveillance, en passant par le remplacement de votre robinet… Pour tous vos travaux, dans votre logement ou dans votre local professionnel, adoptez le réflexe IZI by EDF, la nouvelle plateforme en ligne spécialisée dans les travaux et services de proximité. Un service simple et efficace en quatre étapes. Suivez le guide!

Etape n°1: un devis simple, clair et rapide

Rendez-vous sur izi-by-edf.fr et décrivez votre projet en répondant à des questions simples. Avec son parcours intuitif, IZI by EDF vous permet d’exprimer facilement vos besoins et de trouver rapidement la prestation désirée.

Vous obtiendrez ainsi un devis travaux immédiat et gratuit.

Plus de 300 prestations sont d’ores et déjà disponibles dans neuf agglomérations en France: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Rennes et Toulouse. D’autres agglomérations s’ajouteront prochainement à cette liste et d’autres services viendront enrichir l’offre du catalogue d’IZI by EDF.

Etape n°2: des concepteurs travaux pour vous aider dans la conception de votre projet

Jamais facile d’avoir un œil expert sur son projet d’aménagement ou d’équipement.

Pour les gros travaux, des concepteurs travaux sont disponibles sur rendez-vous pour des entretiens personnalisés à distance. Ils vous aident à concrétiser votre projet, affiner les devis, et vous conseillent dans le choix des matériaux.

Etape n°3: des conseillers spécialisés pour vous accompagner pendant les travaux

Jusqu’à la fin de gros travaux, vous serez accompagné par des conseillers spécialisés, basés en France, accessibles par tchat ou par téléphone.

Leurs missions: s’assurer que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, en respectant les délais et en facilitant vos échanges avec les professionnels sur place.

Les professionnels, justement, parlons-en… Plus de 1 000 artisans et professionnels du bâtiment, locaux et indépendants, ont été sélectionnés pour faire partie du réseau d’IZI by EDF.

Etape n°4: IZI by EDF, le meilleur allié pour vos travaux

Enfin, si malgré toutes les facilités qu’offre IZI by EDF, vous restez un bricoleur dans l’âme et ne souhaitez laisser à personne le soin de réaliser les travaux dans votre logement ou votre local professionnel, la plateforme de services IZI by EDF peut quand même vous être d’un grand secours.

IZI by EDF vous propose en effet inspirations et conseils réunis dans différents guides de travaux, disponibles sur le site, tels que:

- Bien peindre son logement,

- Construire une cuisine dans les règles de l’art,

- Réussir la rénovation de sa salle de bain.

Ces guides, clairs, précis, didactiques et bourrés d’astuces vous seront d’une grande aide avant et pendant vos travaux.

A noter: grâce à ses partenaires, la plateforme IZI by EDF met par ailleurs en avant un large éventail de services, vendus et opérés par ces derniers, comme des prestations de télésurveillance.

IZI by EDF propose également les services de plusieurs filiales du groupe EDF, tels que :

- l’entretien de chaudière, vendu et opéré par CHAM,

- l’entretien de panneaux solaires, vendu et opéré par EDF ENR.

Détails et conditions sur izi-by-edf.fr.

Crédit photo: unsplash