Le digital: un pas de plus vers la transition énergétique

Avec l’avènement du digital et de la maison connectée, on sait exactement ce qu’utilise le foyer en matière d’énergie. Mais nul besoin de transformer sa maison en «smart home» remplie de gadgets dernier cri pour pouvoir en profiter.

Avec le digital, on suit au plus près sa consommation

Avec le compteur intelligent Linky, dont sont équipés de plus en plus de foyers, votre facture est calculée au plus juste sur la base de votre consommation réelle. Dans votre espace client ou sur l’appli EDF&MOI, vous pouvez suivre vos dépenses d’électricité, en euros, au jour le jour.

Vous pouvez également mieux analyser en détail vos habitudes et vos principaux postes de dépense énergétique d’électricité ou de gaz. Chauffage, réfrigérateur, lave-linge, éclairage…Quels appareils impactent le plus votre facture? A vous de le découvrir!

Vous pouvez aussi comparer vos besoins énergétiques à ceux de foyers similaires et bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’astuces pour réduire votre consommation d’énergie.

Avec le digital, on gaspille moins

Pour consommer mieux et gaspiller moins, rien de mieux que d’adopter les réflexes éco-responsables. Des petits gestes qui, mis bout à bout, permettent de réaliser de sacrées économies. A commencer par les équipements informatiques qui représente une part de plus en plus importante de la consommation énergétique des Français.

Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui a publié en 2016 un Livre blanc sur la consommation énergétique des équipements informatiques, les Français ignorent encore les bonnes pratiques digitales.

A la question «vous sentez-vous bien informé sur les gestes éco-responsables», seules 12% des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont répondu «oui», contre 43% «en partie» et 45% «non».

Pourtant, à l’heure où le télétravail concerne de plus en plus de salariés, ces gestes éco-responsables recommandés par l’ADEME ont un réel impact.

Moins de mails. Réduire de 10% l’envoi de courriels incluant systématiquement deux collègues au sein d’une entreprise de 100 personnes permet un gain d’environ une tonne équivalent CO2 sur l’année, ce qui équivaut à un vol aller-retour Paris/New-York.

Moins de stockage. Nettoyez régulièrement le Cloud et ses boîtes mails évite une dépense énergétique inutile des serveurs.

Moins d’impression. C’est une évidence! N’imprimez que lorsque c’est indispensable et de préférence en noir et blanc et recto-verso.

Des requêtes web mieux ciblées. En utilisant des mots-clés précis lors d’une recherche via un moteur de recherche, vous réduisez le nombre de pages consultées. Saisissez directement l’adresse dans la barre de navigation quand vous connaissez le nom du site. Chacun de ces bons gestes permet un gain de 5kg équivalent CO2 par an, soit 40 km parcourus en voiture.

Les équipements multimédia. Pensez à débrancher les chargeurs après utilisation. Ne pas laisser les appareils en veille et les éteindre dès que vous n’en avez plus l’usage permet de réaliser jusqu’à 10% d’économie d’énergie. Préférez un ordinateur portable plutôt qu’un poste fixe: c’est jusqu’à 80% d’économie d’énergie.

Avec le digital, on réalise encore plus d’économies

Consommer moins, c’est déjà bien. Mais payer moins, c’est encore mieux! Pour réaliser des économies sur vos factures d’électricité, misez sur la dématérialisation.

Avec son offre Digiwatt, EDF propose une solution entièrement en ligne. Elle vous permet de gérer en toute liberté vos contrats où et quand vous le voulez. Souscrivez et gérez votre contrat d’électricité depuis votre espace client EDF accessible 7j/7 et 24h/24 via votre ordinateur ou l’appli EDF&MOI.

Finis les documents papier: retrouvez en ligne tous vos documents (factures d’électricité, contrat, échéancier de paiement) que vous pourrez consulter ou télécharger. Et en cas de besoin, vous pouvez contacter EDF par t’chat ou par mail.

Les conditions de paiement sont simples et automatiques. Chaque année, vous recevez par mail votre échéancier de paiement et votre facture EDF. Votre échéancier vous indique le montant fixe de vos mensualités prélevées sur onze mois. Le douzième mois, vous recevez une facture de régularisation en fonction de vos consommations énergétiques réelles.

Mais surtout, avec Digiwatt, vous faites des économies! Avec l’offre en ligne d’EDF, vous réalisez 5%* d’économie sur le prix du kWh HT par rapport au tarif réglementé.

Plus précise, plus souple et surtout plus économique: l’électricité en ligne a décidément tout pour plaire. Vous savez ce qui vous reste à faire…

*Ces prix correspondent aujourd’hui à une économie moyenne de 3% sur la facture annuelle TTC du tarif réglementé de vente.