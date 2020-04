Les recettes du confinement, partie 3

Temps de lecture: 6 min

Quel jour on est? Les serveurs dédaigneux me manquent. On pourrait peut-être décréter la fin de l'année scolaire –c'est pour des ami·es? Combien de jours on peut porter un pyjama? On aurait vraiment dû élire Benoît Hamon. Il faut une attestation pour refuser un Skypéro?

Allez, on passe en cuisine et on se détend. Ceci est la troisième collec' de recettes spécial confinement, et vous le savez désormais: elles sont pour quatre personnes, classées par catégorie, ne comptez pas sur moi pour assouvir vos envies de viande et retirez-moi ce fichu germe à la pointe du couteau. Ah, et cette semaine, il y a du poisson. YOLO.

PÂTES, RIZ ET QUINOA

Gratin de riz épinards-fromage

50 g d'épinards frais OU 25 g surgelés en branches/hachés

340 g de riz long grain

250 g de ricotta OU 10 cL de crème liquide

125 g de fromage râpé (emmental, comté, parmesan)

1 cuillère à café de zeste de citron OU une cuillère à soupe de jus de citron

Sel, poivre

(En option: une cuillère à café de thym)

Si vos épinards sont frais, faites-les cuire environ 30 secondes dans une casserole d'eau bouillante salée, le temps qu'ils flétrissent (ne jetez pas l'eau!). S'ils sont surgelés, réchauffez-les dans une casserole à feu doux. Dans les deux cas, essorez bien et coupez grossièrement (sauf s'ils sont déjà hachés, bien vu Sherlock).

Dans la même casserole, faites cuire le riz 10 minutes seulement, pour qu'il soit encore un peu ferme. Égouttez, puis mettez dans un saladier.

Préchauffez votre four à 190°C. Huilez ou beurrez un moule à gratin, couvrez le fond avec 2 cuillères à soupe de fromage râpé.

Versez le reste du fromage dans le saladier de riz, ajoutez la ricotta (ou la crème liquide), le citron, le sel, le poivre (et le thym). Mélangez bien, goûtez, salez ou poivrez davantage si besoin. Ajoutez les épinards hachés et mélangez encore. Versez la mixture dans le plat.

Recouvrez de papier alu et enfournez 30 minutes. Retirez l'alu, enfournez pour 10 minutes supplémentaires (ça prendra une jolie couleur dorée). Mangez. Vous voyez que c'est bon, les épinards.

(Source: NYT Cooking)

POIS CHICHES ET HARICOTS SECS

Haricots blancs aglio, olio et artichauts

3 cuillères à soupe d'huile d'olive

4 gousses d'ail

1 boîte de haricots blancs (425 g net égoutté, c'est marqué derrière)

1 boîte de cœurs d'artichauts (200 et quelques g net égoutté)

Du parmesan râpé

Sel, poivre

Des tranches de pain grillé

(En option: un peu de persil haché)

Émincez l'ail: écrasez légèrement chaque gousse et faites-la rouler sur votre plan de travail pour lui enlever sa chemise plus facilement, coupez en deux dans le sens de la hauteur, retirez le germe avec la pointe du couteau et tranchez en fines lamelles.

Rincez les cœurs d'artichauts, hachez-les finement.

Si vous avez du persil, rincez-le bien, virez seulement l'extrémité des tiges et hachez-le (avec les tiges, oui oui).

Dans une poêle, faites chauffer l'huile, l'ail et une pincée de poivre pendant 4 minutes à feu doux. L'ail doit être lééégèrement doré.

Ajoutez les haricots rincés, salez et mélangez. Laissez cuire pendant 3 ou 4 minutes. Ajoutez de l'eau si les haricots dessèchent.

Versez les cœurs d'artichauts hachés, cuisez encore une minute. Goûtez et re-salez ou re-poivrez si besoin. (Ajoutez le persil haché, mélangez.)

Mettez-moi tout ça sur du pain grillé et saupoudrez de parmesan. Vive l'Italie.

(Source: Smitten Kitchen)

LENTILLES

Curry lentilles-tomates

250 g de lentilles vertes OU corail

1 oignon

2 gousses d'ail

2 cuillères à soupe de curry

200 mL de bouillon (de volaille OU de légumes)

1 grosse boîte de tomates pelées (OU concassées) (475 g net égoutté)

1 cuillère à café de jus de citron (vert OU jaune)

1 cuillère à café de sirop d'érable OU de sucre en poudre

C'est bien meilleur avec: 1 cuillère à soupe de gingembre haché (frais OU en poudre)

(En option: du lait de coco, une grosse pincée de piment en poudre)

Émincez votre oignon et votre ail (enlevez le germe, c'est plus digeste): ça veut dire coupez-les en fines lamelles.

Si vous utilisez des lentilles corail, cuisez-les comme indiqué sur le paquet –en général, ça prend 10 minutes; si vous les laissez plus longtemps, ça fera de la purée. Égouttez-les, rincez-les à l'eau froide et réservez-les dans un bol.

Si vous utilisez des lentilles vertes, attendez votre tour.

Pendant ce temps, chauffez un peu d'huile dans une casserole à feu moyen. Faites revenir l'oignon et l'ail (+ le gingembre et le piment) pendant 3 minutes environ. Ajoutez le curry et cuisez encore 1 minute.

Versez le bouillon, les tomates (si elles sont entières, coupez-les vite fait à même la casserole) et le sirop d'érable (ou sucre). Mélangez. Si vous avez un mixeur, mixez tout ça. Sinon, franchement, c'est pas hyper grave, écrasez à la fourchette et on n'en parle plus.

Remettez la mixture dans la casserole et ajoutez les lentilles VERTES. Remuez et laissez cuire environ 25 minutes, en ajoutant de l'eau si besoin.

Versez le jus de citron (et du lait de coco si vous en avez), mélangez, goûtez et re-salez, re-poivrez ou re-curryez le cas échéant.

C'est le moment d'ajouter les lentilles CORAIL, et de touiller encore un peu.

Servez avec du riz ou des naans.

(Source: The Feedfeed)

PÂTE (À PIZZA, BRISÉE, FEUILLETÉE)

Tarte aux asperges et fromage râpé

250 g d'asperges vertes fraîches (une demi-botte environ) OU en bocal (c'est vraiment moins bon, mais faites comme vous pouvez #nojudging)

1 pâte feuilletée OU brisée

2 œufs

20 cL de crème liquide

50 g de fromage râpé (emmental, comté, parmesan)

Sel, poivre

Préchauffez votre four à 180°C.

Si vos asperges sont fraîches, coupez le pied, épluchez-les (arrêtez-vous avant la pointe) puis faites-les cuire 5 minutes à l'eau bouillante salée. Égouttez puis rincez-les à l'eau glacée (pour qu'elles gardent leur belle couleur verte).

Si elles sont en bocal, rincez-les à l'eau froide.

Étalez la pâte (avec son papier sulfurisé) dans un moule, piquez bien partout partout, coupez le papier qui dépasse et enfournez 20 minutes pour la précuire.

Pendant ce temps, mélangez à la fourchette les œufs, le fromage, la crème, le sel et le poivre dans un saladier.

Étalez le mélange sur la pâte, puis disposez les asperges entières. Enfournez pour 35 minutes, et voilà. Bah oui, c'est tout.

SOUPES

Soupe gratinée à l'oignon et au vin rouge

Une recette réservée aux adultes, rapport à l'alcool, les quantités sont donc pour 2 personnes.

4 oignons

50 g de beurre

1 grosse cuillère à soupe de farine

50 cL de bouillon (de bœuf OU de volaille OU de légumes)

20 cL de vin rouge (n'importe lequel)

Sel, poivre

De la baguette

Du fromage râpé

Émincez les oignons (coupez-les en fines lamelles). Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez les oignons et faites-les revenir à feu doux pendant 30 minutes. C'est long, je sais, mais pendant ce temps, vous pouvez reprendre votre partie de Zelda ou faire manger les enfants (#astuce). Remuez de temps en temps, les oignons doivent légèrement brunir mais surtout pas cramer.

Saupoudrez avec la farine et mélangez bien. Versez le vin petit à petit, en mélangeant toujours, puis portez à ébullition pendant 5 min (l'alcool va s'évaporer, déso, vous ne pourrez pas vous cuiter à la soupe à l'oignon).

Ajoutez ensuite le bouillon, mélangez et laissez mijoter (des petites bulles doivent apparaître) 15 minutes à feu doux. Remuez chaque fois que vous tuez un Moblin (c'est-à-dire de temps à autre).

Si vous avez un four, allumez le grill. Versez la soupe dans des bols et mettez des tranches (épaisses) de baguette par-dessus. Saupoudrez de fromage râpé et enfournez pour 3 à 4 minutes (attention à ce que ça ne brûle pas).

Si vous n'avez pas de four, saupoudrez de fromage râpé AVANT de mettre le pain.

Mangez en enfonçant bien la baguette dans la soupe pour faire éponge. C'est trop bon, les enfants sont dég'.

(Source: Piment oiseau)

AUTRES

Pains plats maison et rillettes de thon/sardines/maquereaux

Pour 6 pains

250 g de farine

230 mL d'eau tiède

1 cuillère à soupe de levure chimique (celle en sachet, oui oui)

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à soupe d'huile ou de beurre

Mélangez la farine, la levure et le sel, ajoutez l'eau au fur et à mesure en malaxant avec les mains. La pâte doit être un peu collante. Pétrissez pendant environ 3 ou 4 minutes: écrasez et repliez la pâte sur elle-même.

Beurrez ou huilez un autre saladier, formez une boule avec la pâte et laissez reposer au moins 30 minutes dans ce saladier.

Divisez la pâte en six, étalez assez finement avec un rouleau à pâtisserie (ou une bouteille de vin vide et propre #astuce). Faites cuire le pain à la poêle des deux côtés. (Vous pouvez aussi congeler la pâte pour plus tard.)

(Source: MischiefSilver)

Pour les rillettes

1 grosse boîte de thon/sardines/maquereaux au naturel (280 g net égoutté)

1 gros pot (300 g) de fromage à tartiner (Madame Loïk, St Môret, Boursin…)

2 cuillères à soupe de jus de citron (vert OU jaune)

De la ciboulette

Sel, poivre

(En option: piment d'Espelette, échalote hachée, câpres, cornichons émincés…)

Si vous utilisez des sardines, émiettez-les dans un bol en retirant l'arête centrale (le long truc blanc mou). Si vous avez pris des maquereaux, émiettez-les en retirant les éventuelles arêtes.

Mélangez tous les ingrédients dans un bol. Tartinez sur vos pains maison. Lancez un Skypéro et admirez le regard jaloux de vos potes.