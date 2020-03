Les recettes du confinement, partie 2

Temps de lecture: 6 min

J'aimerais pouvoir vous dire que c'est bientôt fini, qu'on ira se faire des pizzas en terrasse samedi prochain et vous mettrez deux cuillères pour le tiramisu, hihi… Hélas!

Alors pour éviter de manger trop gras, trop salé, trop nitrite de potassium et polysorbates, vous trouverez dans cet article six recettes supplémentaires pour cuisiner des trucs bons, rapides et faciles en mode quarantaine.

Toujours pas de viande, ni même de poisson cette fois, mais si ce confinement peut vous permettre de réduire votre consommation de protéines animales, c'est tout bénef'.

Comme d'habitude, les recettes sont classées par catégorie et devraient nourrir facilement quatre personnes. Si vous êtes moins, divisez ou mieux: congelez. Si vous êtes plus, révisez votre règle de trois.

PÂTES, RIZ ET QUINOA

Quinoa aux poireaux, crème et citron

1 échalote (2 cuillères à soupe si déjà hachée)

110 g de quinoa

2 poireaux

60 g de crème liquide ou semi-épaisse (soja, ça marche aussi)

2 cuillères à soupe de jus de citron

1 gousse d'ail (ou un peu d'ail en poudre)

Sel, poivre

Attrapez vos poireaux et tranchez à l'endroit où les tiges deviennent vert foncé (ne les jetez pas, faites-en bon usage #ZéroGaspi). Coupez-les ensuite en rondelles, ni trop fines, ni trop épaisses. Jetez-moi tout ça dans une passoire et rincez bien pour déloger le sable.

Hachez l'échalote et faites-la revenir deux minutes dans une poêle beurrée, à feu moyen. Ajoutez le quinoa (cru, oui oui), mélangez et ajoutez deux fois son volume d'eau (220 g, donc).

Laissez cuire 5 minutes, puis mettez-y les rondelles de poireau et touillez. Couvrez si possible et laissez cuire environ 10 minutes. Restez dans la cuisine pour surveiller: si le quinoa absorbe toute l'eau avant, rajoutez-en un peu et mélangez bien.

Occupez-vous en éminçant l'ail, tiens (c'est-à-dire en le coupant en fines tranches, sans oublier d'enlever le germe avec la pointe du couteau).

Au bout de 10 minutes, le quinoa devrait être cuit. Goûtez pour voir. Versez ensuite la crème, le sel, le poivre, le jus du citron et l'ail émincé (ou en poudre). Mélangez, c'est prêt!

POIS CHICHES ET HARICOTS SECS

Curry de pois chiches, épinards et tomates

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 oignon

3 gousses d'ail

500 g d'épinards frais OU 250 g surgelés

1,5 cuillère à café de poudre de curry

1 grosse boîte de pois chiches (environ 500 g net égoutté)

1 grosse boîte de tomates pelées (environ 475 g net égoutté)

Sel, poivre

(En option: 1 cuillère à soupe de gingembre haché ou en poudre)

Du riz pour accompagner

Hachez le gingembre, l'ail (virez-moi ce germe avec la pointe d'un couteau) et l'oignon (voici la meilleure technique). Mettez l'oignon de côté.

Chauffez la moitié de l'huile (1 cuillère à soupe) dans une poêle à bords hauts (ou une casserole, personne ne vous dénoncera) et faites revenir ail (et gingembre) pendant 4 minutes à feu moyen.

Lavez bien les épinards s'ils sont frais et ajoutez-les au fur et à mesure, en mélangeant bien. Si c'est votre première fois –je vous envie–, vous allez découvrir avec stupeur qu'ils réduisent de moitié à la cuisson. S'ils sont surgelés, mettez tout d'un seul coup (c'est moins drôle, hein). Laissez cuire 5 minutes, jusqu'à ce que les épinards frais soient bien flétris.

Maintenant, deux options: 1) vous avez un mixeur, réduisez-moi tout ça en purée; 2) vous n'avez pas de mixeur, mettez tout ça dans une assiette et hachez aussi finement que possible. Salez, poivrez, mettez de côté et essuyez votre poêle/casserole.

Faites chauffer la seconde cuillère d'huile d'olive dans cette même poêle/casserole et faites revenir l'oignon à feu moyen pendant 5-6 minutes. Ajoutez la poudre de curry, mélangez et laissez cuire 1 minute encore. Versez les pois chiches et, avant de mettre les tomates (avec le jus), broyez-les dans votre main en pensant à la réforme des retraites.

Ajoutez 120 mL d'eau (environ 8 cuillères à soupe) et mélangez. Salez, poivrez et laissez mijoter (ça doit faire des petites bulles) pendant une dizaine de minutes. Ajoutez les épinards hachés. Servez avec du riz.

(Source: Bon Appétit)

LENTILLES

Salade de lentilles à la coriandre

200 g de lentilles vertes ou blondes

1 cuillère à café de cumin

Du jus de citron (vert c'est mieux, jaune c'est bien)

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

2 cuillères à soupe de miel

De la coriandre (un peu ou beaucoup, selon vos goûts)

Sel, poivre

Rincez les lentilles sous l'eau froide, puis faites-les cuire dans l'eau bouillante 5 minutes de moins qu'indiqué sur le paquet (sinon elles seront trop molles).

Pendant ce temps, lavez puis ciselez la coriandre: séparez les feuilles des tiges (ne les jetez pas: coupez-les très finement pour parfumer un curry, faire une sauce en les mixant avec du yaourt et du jus de citron; bref, congelez-les pour plus tard), empilez-les les unes sur les autres et découpez-les en fines lanières aux ciseaux ou avec un couteau bien aiguisé.

Dans un saladier, mélangez le jus de citron avec l'huile, le vinaigre, le miel, le cumin, le sel et le poivre.

Quand les lentilles sont cuites, égouttez-les et rincez sous l'eau froide. Mettez-les dans le saladier avec la sauce, ajoutez la coriandre, mélangez et gardez au frais avant de servir.

Vous pouvez servir cette salade avec de la viande ou du poisson, ou tout simplement l'accompagner de pain pita et houmous.

(Source: Marmiton)

PÂTE (À PIZZA, BRISÉE, FEUILLETÉE)

Quiche aux carottes, curry et chèvre (ou feta)

1 pâte brisée ou feuilletée

300 mL de lait (vache ou soja)

3 œufs

2 carottes moyennes

100 g de feta ou 1 bûchette de chèvre frais

1/2 gros oignon

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de curry en poudre

Sel, poivre

(En option: cumin en poudre, fromage râpé)

Préchauffez votre four à 200°C.

Hachez l'oignon en tirant la langue, ça fait moins pleurer. Chauffez l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'oignon à feu moyen pendant 15-20 minutes, en mélangeant régulièrement.

Pendant ce temps, sortez la pâte, posez-la (avec son papier) dans un moule, piquez de partout avec une fourchette et mettez au congélo si vous avez la place, sinon au frigo.

Râpez les carottes, pas trop finement si vous pouvez.

Battez les œufs dans un saladier avec le lait, le sel, le poivre et le curry (+ une pincée de cumin).

Sortez le moule, répartissez les carottes râpées, la feta/le chèvre émietté et les oignons. Versez le mélange œufs-lait-épices par dessus (ça s'appelle un «appareil», eh ouais) –il faut qu'il recouvre bien la garniture. (Si vous avez du fromage râpé, saupoudrez, ça gratinera à la cuisson.) Repliez les bords vers l'intérieur et enfournez pendant 30 minutes.

Laissez refroidir un peu avant de servir (la quiche tiendra mieux quand vous la couperez, et puis c'est bien meilleur quand c'est pas trop chaud), avec de la salade ou rien du tout.

(Source: Mango and Salt)

SOUPES

Soupe brocolis, citron et parmesan

3 brocolis (ou 1 kilo de fleurettes de brocolis surgelées)

4 cuillères à soupe d'huile d'olive

2 gousses d'ail

1 litre de bouillon (volaille ou légumes)

1 sachet de parmesan râpé (60-70 g)

3 cuillères à soupe de jus de citron

Ce confinement, c'est l'occasion ou jamais de vous réconcilier avec les brocolis. Coupez leurs pieds. Ne les jetez pas: épluchez-les et coupez en gros morceaux. Séparez ensuite les petits bouquets. Rincez tout ça et faites cuire dans une grande marmite d'eau bouillante salée jusqu'à ce que ça soit tendre, 10 minutes environ.

Égouttez les brocolis, essuyez la marmite et faites chauffer l'huile d'olive dedans. Émincez l'ail (enlevez-moi ce germe à la pointe du couteau) et faites revenir à feu moyen pendant 1 à 2 minutes. Ajoutez les brocolis, salez, poivrez.

(Si vous avez le temps, couvrez et laissez cuire 30 minutes supplémentaires à feu très doux, en mélangeant régulièrement. Le brocolis va dorer, ça va donner plus de goût à la soupe.)

Versez le bouillon et faites mijoter (des petites bulles) pendant 10 minutes. Mixez tout ça, remettez la soupe dans la marmite, ajoutez le parmesan et le jus de citron. Goûtez, re-salez et re-poivrez si besoin. Tadaaa!

(Source: Food52)

AUTRES

Galettes de blé noir

Pour un repas facile et rapide, à garnir de ce que vous avez sous la main, vous pouvez toujours compter sur la Bretagne. Les galettes bretonnes industrielles font très bien le job, même si rien ne vaut le fait-maison.

Conseil n°1: si vous voulez tenter le coup, voici la recette. Attention, comme c'est une pâte 100% sarrasin (donc sans gluten), quand on n'a pas le coup de main, ça se casse et ça s'effrite à la cuisson, comme votre patience au bout de la troisième galette foirée. Je serais vous, je remplacerais un tiers du sarrasin par de la farine de blé, pour vous familiariser avec la bête (et éviter de jeter toute votre production).

Conseil n°2: si vous comptez mettre des légumes riches dans vos galettes (champignons, épinards, poireaux…), faites-les cuire avant à la poêle, pour éviter que ça ne détrempe. Versez ensuite la garniture dans la galette, saupoudrez de fromage râpé, puis cassez un œuf au centre. Quand le blanc commence à cuire, salez, poivrez et rabattez les bords de la galette de manière à ce que seul le jaune soit visible. Laissez cuire encore 4 ou 5 minutes à feu moyen.