Les recettes du confinement, partie 1

Depuis le début du confinement, l'angoisse monte dans les timelines et les stories. D'abord, les sous-doués de la poêle à frire, les anxieuses du four, les flippé·es de la recette… Celles et ceux-là même qui tiraient fierté de leur incompétence culinaire et comptaient sur les autres pour se nourrir, les voici bien dépourvu·es depuis que les rideaux de fer ont chu.

Et puis il y a les parents, ne les oublions pas, qui ne peuvent plus compter sur la cantine et s'arrachent déjà les cheveux pour occuper leurs enfants tout en télétravaillant –alors cuisiner pendant deux heures pour nourrir quatre personnes, ha ha ha, plutôt choper le corona.

Pour vous faire gagner du temps, de l'argent et quelques années de vie supplémentaires, j'ai rassemblé vingt-quatre recettes faciles et rapides, testées et approuvées, qui ne nécessitent ni savoir-faire, ni allers-retours quotidiens au supermarché (rapport au confinement), ni ingrédients farfelus. Les enfants peuvent même donner un coup de main!

Je pars quand même du principe que vous possédez le minimum vital (huile d'olive, beurre, vinaigre, moutarde, sel, poivre, fromage râpé…) et que vos placards ne sont pas vides. Sinon, c'est le moment d'acheter: riz, pâtes, quinoa, lentilles, bouillons cubes, poissons en conserve, boîtes de haricots (rouges et blancs) et pois chiches. Et puis des oignons et de l'ail, c'est important (surgelés c'est très bien aussi). Tout ça s'applique même quand vous ne tentez pas d'échapper à un virus mortel.

Les recettes sont classées par catégorie, selon ce que vous avez sous la main ou envie de manger. Elles devraient nourrir facilement quatre personnes –et si vous êtes moins, tant mieux, ça fera des restes.

Aucune ne comporte de viande, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire cuire un steak. Parfois, il y aura des légumes frais, mais n'ayez pas peur: ce sera facile et rapide. Parfois, ça aura l'air long, mais c'est pour mieux vous expliquer. Promis.

Allez, c'est parti pour les six premières recettes spécial cuisine de confinement.

PÂTES, RIZ ET QUINOA

Pâtes crémeuses au chou-fleur

1 gros chou-fleur (ou 600 g de fleurettes surgelées)

500 g de pâtes (de préférence avec des rainures, genre penne rigate, mais si vous n'avez que des tagliatelles, on ne va pas appeler les carabinieri)

50 cL de crème liquide en briquette OU 25 cL de lait (vache, amande, soja)

100 g de parmesan râpé OU un autre fromage râpé de votre choix

Sel, poivre (noix de muscade en option)

Coupez la base verte du chou-fleur, enlevez les feuilles puis séparez les petits bouquets. Rincez-les et faites cuire à l'eau bouillante salée dans une grande casserole, pendant 10-15 minutes environ. Égouttez sans jetez l'eau et réservez-les dans un bol.

Faites cuire vos pâtes dans l'eau de cuisson du chou-fleur (astuce!) le temps indiqué sur le paquet. Pendant ce temps, deux solutions s'offrent à vous:

1) Vous avez un mixeur: versez le chou-fleur, crème liquide, parmesan, sel, poivre, (muscade), mixez bien puis réchauffez cette sauce dans une casserole à feu doux.

2) Vous n'avez pas de mixeur: écrasez le chou-fleur à la fourchette pendant que le mélange crème liquide-parmesan-sel-poivre(-muscade) chauffe dans une casserole à feu doux, puis ajoutez le chou-fleur en purée et mélangez bien.

Goûtez la sauce pour ajuster selon votre goût (plus de poivre, plus de parmesan, c'est vous qui voyez) et versez sur les pâtes égouttées.

POIS CHICHES ET HARICOTS SECS

Ragoût de haricots blancs à la tomate

1 grosse boîte de tomates pelées ou de chair de tomates (475 g net égoutté, c'est marqué derrière)

1 grosse boîte de haricots blancs (400 g net égoutté)

1 litre de bouillon (volaille ou légumes)

3 cuillères à soupe d'huile d'olive

4 petites gousses d'ail ou 2 grosses

Sel, poivre (piment en poudre en option)

Du parmesan

Émincez l'ail: pour lui enlever plus facilement sa chemise, écrasez-le légèrement sur le plan de travail puis coupez en deux dans le sens de la hauteur, retirez le germe au milieu avec la pointe du couteau et tranchez vos gousses finement.

Faites chauffer l'huile d'olive à feu doux dans une grande casserole ou une cocotte, ajoutez l'ail émincé (et le piment si vous avez) et faites cuire 2 minutes. Versez les tomates (avec le jus), coupez-les grossièrement si elles sont entières, mélangez et laissez chauffer encore 2 minutes.

Ajoutez le bouillon, sel, poivre et les haricots (rincés). Laissez mijoter à feu un peu plus fort (il faut que ça fasse des petites bulles) pendant 20 minutes.

Goûtez, ajoutez du sel, poivre, (piment) si c'est trop fade. Servez.

LENTILLES

Salade de pommes de terre, lentilles et poisson (ou tofu) fumé

300 g de lentilles vertes

4 grosses pommes de terre à chair ferme (c'est marqué «salade» sur le filet, sinon demandez à votre primeur tout en respectant les distances de sécurité)

1 échalote (ou 2 cuillères à soupe si déjà hachée)

Quatre tranches de truite fumée OU une grosse boîte de thon OU 200 g de tofu fumé

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

1 cuillère à café de moutarde

Sel, poivre

(Cornichons/câpres et ciboulette en option)

Faites cuire les lentilles 5 minutes de moins qu'indiqué sur la boîte (elles doivent rester fermes), puis rincez-les à l'eau froide.

Rincez bien les patates si elles sont terreuses, plongez-les entières dans une grande casserole d'eau froide salée et portez à ébullition. Une fois que ça bout, faites-les cuire entre 10 et 15 minutes. Pour vérifier la cuisson, plantez un couteau dans chaque patate: si la lame se retire sans problème, c'est bon! Ne les laissez pas trop longtemps, ça ferait de la purée. Une fois cuites, passez-les sous l'eau froide.

Pendant que les patates refroidissent, découpez votre poisson en petits morceaux ou émiettez le thon à la fourchette. (Team tofu: coupez-le en petits morceaux et faites dorer à la poêle dans un peu d'huile.)

Préparez la vinaigrette: mélangez à la fourchette huile d'olive, vinaigre, moutarde, sel et poivre. Coupez les pommes de terre en rondelles ou en cubes, c'est vous qui voyez.

Dans un grand saladier, mélangez les patates, les lentilles, le poisson (ou le tofu), l'échalote hachée (et les câpres/cornichons et ciboulette si vous avez).

Ajoutez la vinaigrette, mélangez bien, servez!

PÂTE (À PIZZA, BRISÉE, FEUILLETÉE)

Tarte oignons-sardines

1 pâte feuilletée, brisée ou à pizza

2 boîtes de sardines à l'huile

4 oignons

Du beurre

1 cuillère à café de sucre

Deux cuillères à café de thym (ou du cerfeuil, miam)

40 g d'olives noires (ça marche aussi sans olives ou avec des olives vertes)

Préchauffez le four à 210°C. Ne sortez pas encore la pâte du frigo, sinon elle sera toute molle. Émincez les oignons (coupez-les en tranches fines, quoi).

Dans une poêle, faites fondre une grosse noix de beurre, versez les oignons, ajoutez le thym et le sucre, mélangez, puis faites revenir à feu vif pendant 2 minutes. Couvrez si possible (sinon y a pas mort d'homme) et continuez à cuire à feu doux pendant 20 minutes. Mélangez de temps en temps. Les oignons doivent être fondants sans trop colorer. S'ils accrochent à la poêle, ajoutez un peu d'eau.

Coupez les olives en deux dans le sens de la longueur et retirez le noyau. Posez vos sardines dans une grande assiette recouverte de papier absorbant. Coupez-les en deux dans le sens de la longueur et jetez l'arête centrale (le long truc blanc un peu mou, là). Écrasez-les légèrement à la fourchette.

Étalez la pâte (avec son papier) dans un moule ou directement sur la plaque/grille du four. Piquez-la de partout avec une fourchette. Répartissez la compotée d'oignons dessus. Enfournez pendant 12 minutes.

Sortez la tarte, disposez les sardines et les olives sur les oignons, remettez 5 minutes au four. (Si vous avez du cerfeuil, c'est le moment.) Servez chaud ou froid avec de la salade.

SOUPES

Soupe à la tomate

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

3 gousses d'ail

2 oignons

2 grosses boîte de tomates pelées ou de chair de tomates (475 g net égoutté, c'est marqué derrière)

1 litre de bouillon (légumes ou volaille)

2 cuillères à café de cumin (en graines ou en poudre)

Sel, poivre

(En option: 250 ml de lait de coco, jus de citron, piment, quelques feuilles de coriandre, avocat, tortilla chips)

Hachez l'ail et l'oignon. Chauffez l'huile dans une grande casserole à feu moyen et faites-les revenir pendant 2 minutes.

Versez les tomates (coupez-les grossièrement à même la casserole si elles sont entières), le bouillon, le cumin, sel, poivre, (lait de coco, piment) et laissez mijoter pendant 15 minutes.

Servez tel quel ou arrosez d'un peu de jus de citron et garnissez de tranches d'avocat, coriandre, tortilla chips.

AUTRES

Sandwichs aux œufs durs et thon

Du pain

6 œufs

1 grosse boîte de thon ou 2 petites (environ 112 g net égoutté en tout, c'est marqué derrière)

40 g de mayonnaise

1 grosse cuillère à soupe de fromage blanc/yaourt grec

1 cuillère à soupe de moutarde

2 cuillères à café de jus de citron (jaune)

Sel, poivre

(En option: un peu de paprika, poudre d'ail, des cornichons)

Plongez doucement les œufs dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 10 minutes. Videz l'eau de cuisson, remplacez par de l'eau glacée et laissez vos œufs refroidir quelques minutes.

Retirez la coquille: tapotez les deux extrémités sur le plan de travail puis faites rouler l'œuf, ça aide. Écrasez vos œufs durs à la fourchette dans un saladier.

Ajoutez thon, mayo, fromage blanc, moutarde, citron, sel, poivre (+ paprika, poudre d'ail, cornichons coupés en petits morceaux). Mélangez bien.

Tartinez-en vos tranches de pain et ajoutez de la salade si ça vous chante, des épinards frais c'est encore mieux, des herbes si vous en avez, des concombres et tomates quand ce sera la saison.