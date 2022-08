Pour ce hors-série estival en collaboration avec Culot Créative, on a eu envie de prendre l’air, de filer sur les routes cheveux au vent. À nous la liberté au guidon de nos motos ou de nos vélos…

On va tenter de semer le patriarcat en compagnie de nos deux invitées: Alice, organisatrice de Femmes et moto, le premier festival français de bikeuses, en mixité choisie, sans hommes cisgenre, et Alex, une cycloféministe (contraction de cycliste et féministe) qui porte un chouette projet, les Ecrew-vis. Cette association vise à rendre la mécanique et la réparation de vélos accessibles à tou·te·s.

«-Bonjour à tou·te·s, vous êtes à l'écoute de YESSS, le podcast des warriors qui dégomment le patriarcat. Tous les mois, on célèbre nos victoires sur le sexisme. Je suis Margaïd et pour cet épisode hors-série, je suis accompagnée de Malix, confondateur·ice de Culot Créative. Salut !

-Salut !

-Est-ce qu'en deux mots tu peux présenter Culot ?

-C'est un média que j'ai co-fondé avec Jess, en 2020. On est sur Instagram, en newsletter et on documente tout ce qui est genre, sexualité, d'un point de vue féministe.»