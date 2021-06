BONUSSS - Marie-Alix Detrie, j’ai créé un média féministe

Épisode 41 - Dans ce nouveau Bonusss, Elsa discute avec Marie-Alix Detrie, journaliste et co fondatrice du média Culot, qui parle de genres et sexualités.

Elle nous raconte son parcours, sa carrière de journaliste pigiste hyper déterminée et débrouillarde, et comment elle en est arrivée à créer ce média, quelles étaient ses motivations, mais aussi les hauts et les bas de l’entrepreneuriat…