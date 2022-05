L’argent, la thune, la moulaga sont les noms d'un sujet éminemment féministe ! Si on veut sa chambre à soi comme Virginia Woolf, comment on fait si on dépend de son partenaire financièrement ? Bref on a décidé de te parler d’argent de façon décomplexée. laisse les tabous à l’entrée de tes Airpods et laisse-nous te convaincre qu’il n’y a rien à de mal à vouloir être indépendante financièrement.

Les références de l'épisode :

Sur Insta, suivez : @plancash et @monbudgetbento

Écoutez les podcasts : Rends l'argent de Titiou Lecoq (Slate podcasts); «Paye ta séparation», l'épisode 10 de Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel (Arte Radio) et le podcast de l'initiative Ma Juste Valeur.

Lisez Le prix à payer, ce que le coupe hétéro coûte aux femmes de Lucile Quillet.

YESSS est un podcast animé par Elsa Miské @zazem, Zina Mebkhout @Zinai et Margaïd Quioc @margaidq. Cet épisode est produit par Justine Pérez.