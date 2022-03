Épisode 43 - On est de retour pour célébrer nos victoires contre le sexisme ! Pour débuter cette quatrième saison, on va redéfinir qui sont les warriors.

Depuis nos débuts, en 2018, on a diffusé des centaines de témoignages venus de toute la France mais aussi de Belgique de Suisse du Québec. Big up à toutes ces femmes qui nous ont fait confiance ! On a parfois entendu la voix de personnes trans ou non binaires. Elles nous ont rappelé que, elles aussi, elles sont en lutte pour leur survie. Elles aussi ont développé des armes pour combattre le patriarcat.

Nous qui sommes des femmes cis-genre nous devons porter leurs combats comme elles portent les nôtres ! Yesss va donc tendre vers plus d’inclusivité pour rendre compte de tous les vécus.

On est tous·tes des warriors !

Nos insta perso : @Zin_ai, @zazem et @margaidq, @lezazemistan.

Comptes à suivre sur insta : @noamsinseau @agressivelytrans; Sur twitter : @transeignante.

Podcasts à écouter : Camille, chez Binge Audio

Le calendrier de l’avent de Lola (attention, récit de violences au sein du couple).

