Warriors inspirant.es

Épisode 42 - Last but not least.

«-(Anaïs Bourdet) C'est le quarante-deuxième épisode et c'est aussi le dernier de cette troisième saison et pour l'occasion nous enregistrons chez Margaïd devant une public sur des chaises.

-(Margaïd Quioc) Sur ma super terrasse marseillaise !

-Et donc on est en présence de nos potes, de nos amies, de nos copines. Salut tout le monde, c'est le moment de faire du bruit !

-Saluuut !

-Donc on a tenu à préparer un épisode un peu spécial, un peu best-of, parce que c'est la fin d'une saison mais pas que. C'est aussi la fin de moi à ce micro. Et oui, je me retire de YESSS podcast mais ne vous inquiétez pas : on va d'abord célébrer ce podcast comme il se doit. On a donc décidé de mettre en avant les warriors qui vous on marqué et celles qui nous ont marqué. Parce que parfois il y a des témoignages qui inspirent, qui donnent de la force.»

Crédits:

Création musicale : Matthieu Pernaud

Produit par PopKast.