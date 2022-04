Épisode 44 - Dans cet épisode, on discute de la place des femmes dans l’espace public, de découvertes féministes et de ménopause.

Dans cet épisode, on célèbre les street artistes féministes ! Pour l’occasion, Zina, Elsa et Marga ont invité trois marseillaises qui ont choisi les murs de la ville pour prendre la parole. Ensemble, on discute de la place des femmes dans l’espace public, de découvertes féministes et de ménopause. L’enregistrement a été réalisé le 10 mars 2022, en public au cinéma l’Alhambra.

Bonne écoute !

Références :

On vous invite à suivre @lesgrenadesrouges et @collages_feministes_marseille

Et à regarder "J’irai crier sur vos murs", un documentaire de Elodie Ricco et Charlotte Sylvain dont la web-série est disponible ici

Yesss est un podcast de @zazem, @Zin_ai et @margaidq produit par Justine Perez pour 13 Prods.