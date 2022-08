Dans cet épisode, on parle de Roland Garros, de joggings, et de tout un tas de garçons un peu bébêtes, entre autres.

«Salut les petits poussins ! Comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va saut que je suis trop triste parce que l'une de mes joueuses de tennis préférées du monde entier, Serena Williams, vient d'annoncer qu'elle prenait sa retraite. Et là, peut-être que tu te dis : "Elle prend sa retraite? Mais elle devait être super vieille!" Alors en fait non, elle est pas du tout vieille parce qu'elle va juste avoir 41 ans. (...) À 41 ans on est pas vieux ou vieille. Certes on a deux ou trois rides, et parfois aussi deux ou trois cheveux blancs... Bon c'est vrai qu'on a parfois un peu mal au dos si on marche un peu longtemps ou qu'on se réveille, c'est vrai. Oui on se rappelle de Pascal Obispo quand il avait des cheveux. Oui on sait qui est Pascal Obispo aussi... Mais 41 ans, je te jure, c'est pas vieux.»

Produit par Studio Brune

Un podcast de Marine Baousson écrit avec l'aide de Nadia Roz

Monté, mixé et mis en musique par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney