Dans cet épisode, on parle d’un gros tas de boulons, de Sophie Calle, et d'une grosse arnaque, entre autres.

«Aujourd'hui, je vais te parler d’un monument qui fait la fierté de la France depuis très longtemps… N'golo Kan… Non, pardon, je me suis trompée. Je vais te parler de la tour Eiffel. La tour Eiffel, tu la connais sûrement, c’est une tour de 300 mètres de haut, qui pèse 10000 tonnes, et qu’on peut trouver à Paris, juste à Côté du fleuve qui traverse la ville : La Seine.

Moi, la tour Eiffel, je passe souvent devant, je suis montée dessus deux fois, une fois quand j’étais petite, et une fois il y a pas longtemps avec ma copine Isabelle qui était venue visiter Paris avec sa fille Violette. Et monter sur la tour Eiffel, c’est génial, c’est incroyable… Si tu prends les ascenseurs ! Bah oui, sinon, faut prendre les marches, et vu que la tour Eif', elle fait quand même 300m de haut, ben… Ouais, ça fait beauuuuucoup de marches à monter… 1665 exactement ! Ah bah quand tu montes, certes la vue est dingue et on voit tout Paris… Enfin quand il n'y a pas de nuages, mais par contre, t’as mal aux cuisses ! OUILLE OUILLE OUILLE !»

