Attention, cet épisode parle d'un sujet pas facile. N'oublie pas de demander. l'autorisation à tes parents avant de l'écouter.

Dans cet épisode, on parle entre autres, d'un moule à gâteau, des dents de lait, et d'être andouille... Non pardon, d'être en deuil !

«Bon, là, mon petit chat, faut qu'on parle d'un sujet pas fastoche fastoche, c'est : la mort. Peut-être que tu connais déjà quelqu'un ou un animal qui est mort, peut-être pas, peut-être que tu es toi même un fantôme, et d'ailleurs si c'est le cas : euhaaaaahahahahaaaaaaaaaa. Ah non c'est bon t'es pas un fantôme. Oh la la la flippance. Ne refais plus jamais ça.

La mort, c'est pas un sujet facile parce que souvent, ça rend triste tout le monde. En fait la mort, c'est comme une chanson de la chanteuse Adèle. Oh la la, c'est triste ! Bon alors moi, j'avoue, la mort, j'avais une vague idée de ce que c'était, mais pas précisément, alors j'ai regardé sur internet, et je vais t'expliquer ce que j'ai compris.»



