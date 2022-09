Dans cet épisode, on parle d'un robot, de la pub Herta, et de Gulli entre autres.



«J’ai reçu il y a pas longtemps une demande d’un petit garçon qui disait: "Peux-tu me parler des robots?" Le problème, c’est que moi, quand on me parle de robot, je ne pense pas aux robots genre bliblilboup blap bloup… Non, je pense à la grotte de Lascaux. Parce que figure-toi que c’est un robot qui a découvert la grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux, tu vois ce que c’est ? Maiiiiis si, tu sais, c’est la grotte làààà… avec des peintures préhistoriques dedans lààààà. Tu vois toi ? Ouais, moi aussi, bof. du coup j’ai regardé sur internet, je suis allée dans la grotte et je vais t’expliquer ce que j’ai compris.»

Produit par Studio Brune

Un podcast de Marine Baousson écrit avec l'aide de Nadia Roz

Monté, mixé et mis en musique par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney