Dans cet épisode un peu spécial, j'interviewe Camil, 9 ans, grand spécialiste des fourmis.« - Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire. Aujourd'hui c'est un Petit Vulgaire un peu spécial parce que j'ai la chance et le privilège d'être accompagnée d'un grand spécialiste de quelque chose que je ne connais pas du tout. Et ce grand spécialiste il s'appelle... Heu, attendez. Rappelez-moi votre prénom s'il vous plait?- Je m'appelle Camil.- Ah, vous vous appelez Camil, pardon. Camil, bienvenue dans Petit Vulgaire.- Merci.- Alors Camil, quel âge tu as?- J'ai 9 ans.»

NLDR :

Il y a deux imprécisions dans le podcast... Rappelons que mon spécialiste a 9 ans et que moi... J'y connais rien. Les fourmis Balle de Fusil ne tuent pas, mais la douleur ressentie est très intense.

Produit par Studio Brune

Un podcast de Marine Baousson écrit avec l'aide de Nadia Roz

Monté, mixé et mis en musique par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney