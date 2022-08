Épisode bonus - Dans cet épisode, on parle d'Elmer l'éléphant, de yeux à 180°, et du bossu de notre forêt, entre autres.

«Salut, salut ! Aujourd'hui je vais te parler d'un animal terrible qui a des griffes, une très grande bouche et qui peut attraper ses proies en 1/16e de seconde. C'est bien sûr le terrible, le terrifiant, l'épouvantable, le cauchemardesque... caméléon. Non, je rigole, il est pas cauchemardesque. Enfin, quand tu regardes de très près son visage, il peut faire un peu flipper j'avoue, mais franchement si tu zoomes sur moi, là maintenant, je peux te dire que moi aussi c'est assez effroyable. C'est le matin, je suis pyjama, j'ai des crottes d'oeil, un poil qui pousse sur le menton et je me suis pas lavé les dents que je pue de la goule comme Louis XIV. Alors, tu préfères croiser qui dans la jungle : un caméléon ou moi ? On est d'accord, tu préfères croiser un caméléon.»

