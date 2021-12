Marine a été kidnappée, et elle a assommé Seb ...

«Allo allo, ici Marine Baousson. Je viens de réussir à m’échapper de la pièce où j’étais retenue prisonnière! Je serai peut-être bientôt libre! Bon en tout cas, Seb a confirmé mes soupçons: d’autres personnes ont été emprisonnées ici avant moi, et j’ai peur d’imaginer ce qui leur est arrivé… Donc il faut vraiment vite que je m’échappe! Il m’a aussi expliqué que le soir il y avait souvent du bruit et de la musique dehors…mais où est-ce que je suis? Bon allez, c'est parti. Il faut que je trouve une sortie.»

Jeu écrit par DYNA’MEET

Réalisation et création sonore : Romain Baousson

Enregistré en son 3D immersif au Studio du Faune- St Uniac.

Interprété par :Marine Baousson

Le chef : Vérino

Jeanne : Jeanne François

Seb : Sébastien Almar

Générique : Romain Baousson

Choeurs : Tiphaine Lemou

Saxophone : Lucas Pinabel

Introduction : Elisa Hery

Photographe : Laura Gilli

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Produit par Marine Baousson / Studio Brune

Merci à Bruno Baousson, Laurent du Studio du Faune et ses équipes, Julie, Sophie, et François de Dyna’meet, Nathalie Ashwell, Camille Pigieu, et Laurent Bodin, Ideal rights.

La transcription de cet épisode est dispo ici.