Marine a été kidnappée, et c'est l'oeuvre d'un fan... il a accepté qu'elle fasse la première partie de Fabien Olicard au Zénith de Paris ! Pour mener l'enquête, munissez vous d'un papier, d'un crayon, écoutez le podcast, prenez des notes, puis rendez-vous ici, pour continuer l'aventure. De plus, pour profiter pleinement du son 3D immersif, cet épisode doit être écouté au casque. Bonne écoute, et bonne enquête !

«Allô allô, est-ce quelqu’un m’entend ? Ici Marine Baousson, de nouveau. Je me suis isolée dans les toilettes du Zénith, mais je n’ai pas beaucoup de temps, je suis surveillée ! Je suis parvenue à convaincre mon ravisseur de me laisser faire la première partie de Fabien Olicard, mais il me tient à l’œil et je ne peux pas m’échapper ni rien dire à personne…Il m’a clairement fait comprendre que sinon il ferait du mal à mes parents. Il a l’air complètement fou ! Ses réactions sont complètement imprévisibles…

Je n’ai toujours pas plus d’infos sur le lieu où il me retient prisonnière car il m’a encore une fois endormie pendant le trajet…mais je pense que c’est quelque part en France ! Ah et il m’avait fait peur en me parlant de son homme de main. mais en fait c’est sa soeur l’homme de main. »

Jeu écrit par DYNA’MEET

Réalisation et création sonore : Romain Baousson

Enregistré en son 3D immersif au Studio du Faune - St Uniac.

Interprété par :Marine Baousson

Le chef : Vérino

Jeanne : Jeanne François

Seb : Sébastien Almar

Générique : Romain Baousson

Choeurs : Tiphaine Lemou

Saxophone : Lucas Pinabel

Introduction : Elisa Hery

Photographe : Laura Gilli

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Produit par Marine Baousson / Studio Brune

Merci à Bruno Baousson, Laurent du Studio du Faune et ses équipes, Julie, Sophie, et François de Dyna’meet, Nathalie Ashwell, Camille Pigieu, et Laurent Bodin, Ideal rights.