Lucie Carbone : Le Front Populaire

Épisode 92 - Dans cet épisode, ma vulguest Lucie Carbone est un peu déçue par Léon Blum, nous parle de l'union de la gauche, et nous fait son top 10 de ses personnes préférées, entre autres.

Dans cet épisode, ma vulguest Lucie Carbone est un peu déçue par Léon Blum, nous parle de l'union de la gauche, et nous fait son Top 10 de ses personnes préférées, entre autres.

«-Bienvenue dans cet épisode de Vulgaire qui est un "vulguest" puisque nous sommes jeudi ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir dans ce podcast Lucie Carbone qui est humoriste.

-Oui, je crois.

-Il me semble.

-Tu me rassures.

-Lucie n'est pas venue seule car elle est venue également avec des travaux qui ont lieu dans la rue à côté de chez moi. C'est vrai que le meilleur moment pour faire des travaux en général : c'est quand je fais des podcasts. Merci à mes voisins, on les embrasse.»

Suivez Lucie sur Instagram.

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast