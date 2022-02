Épisode 150 - Dans cet épisode avec Simoné Eusebio, on parle de son chien Pierrot, des Figolus du Michigan et de 14.500 tonnes de chips, entre autres.

«– Le superbowl, c’est la finale très connue d’un sport, et on va être honnête avec vous, on ne savait pas duquel.

– Bon et en fait c’est le football américain.

– Le football américain, on a essayé de comprendre les règles, mais dans tout ce qu’on a vu on avait l’impression de parler avec des québécois.

– Le football américain c’est simple comme tout, bah là tu prends ton ballon là, pis tu tentes de faire des touchdowns en gagnant des yards pis en rejoignant la zone d’enbuts, t’as-tu compris là ?”

– Bah non c’est po clair là.

– Ouais c’est pas clair.

– En gros, c’est un sport qui est un mix entre le football et le rugby. mais comme on connaît les règles de ni l’un ni l’autre on va vous expliquer approx.»

Pour retrouver Simoné : https://www.instagram.com/olitax/

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney