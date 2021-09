Épisode 129 - Dans cet épisode, on parle du plus vieux métier du monde, du mystère autour du mystère, et de Mona Lisa, entre autres.

«Bon, j’imagine que vous avez vu le titre de cet épisode, et vous vous êtes dit : "Euh elle est sérieuse, là ? Vulgaire normalement c’est pas des trucs qu’on connait pas alors elle regarde sur internet et elle nous explique ce qu’elle a compris ? La semaine dernière, elle a fait les patates, alors que bon, les patates, faut quand même avoir une drôle de vie pour être passé à coté de sa hype, mais je me suis dit “bon, passe encore, elle devait être crevée". Mais là, là, la Joconde, pardon, mais qui ne connait pas la Joconde ?! c’est quand même le tableau le plus connu du monde, pardon, mais, même Beyoncé a voulu prendre une photo avec elle, t’imagines la hype de la meuf ? Normalement, c’est le contraire, on veut faire des photos avec Beyoncé. Non là Marine, pardon mais je ne comprends plus, peut être que c’est l’épisode de trop”

Alors. Laissez moi vous expliquer. Il y a quelques temps, une copine m’a dit : “Nan mais tu devrais faire sur la Joconde, parce que figure toi que De Vinci, il savait dessiner qu’un seul visage. Tape "Saint-Jean -Baptiste de Vinci" sur Google, et tu vas voir, c’est exactement la même tête que Mona Lisa”.»

