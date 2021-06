Pierre & Marie Curie

Épisode 72 - Dans cet épisode, on parle d'un rêve patriotique scientifique, on chante Diane Dufresne, et on se fait la mèche de Cameron Diaz dans Mary à tout prix.

«Moi, j'aime les couples mythiques : Véronique et Davina, Titi et Grosminet, Virginie Et Fira. Ouais, je vous ai pas menti, il n'y a que des coules mythiques. Mais aujourd'hui j'ai eu envie de vous raconter l'histoire d'amour de Pierre et Marie Curie : qui a swipé à droite, qui a laché le premier "like" à l'autre, est-ce que Marie a poussé Pierre en lui disant : "Mais t'es trop chiaaaant !" A-t-elle ri en cachant son nez ? Où a-t-il fait sa demande ? A-t-il mis un genou à terre ? Bref, je n'en savais rien donc j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de l'histoire d'amour de Pierre et Marie Curie, donc.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast