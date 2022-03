Dans cet épisode bonus, Maud Ventura nous explique tout se qu'il se passe entre Justin et Hailey Bieber, et Selena Gomez.

«-(Maud) Ouais, juste Marine quand même, ce qui est ouf c'est que Selena et Justin ils étaient en relation on/off depuis près de 10 ans. Ils se mettaient ensemble, ils se séparaient puis on les revoyait ensemble et tout ça. C'était vraiment l'histoire sur le long cours. Et un jour, ils se sont séparés et deux mois plus tard il était fiancé à Hailey. Le truc sortait de nulle part. C'est quand même assez dingue cette histoire. Il y a beaucoup de théories - tu peux regarder sur Youtube - de personnes qui analysent les signes, comme quoi Justin serait malheureux avec Hailey et il voudrait se remettre avec Selena.

-(Marine) Et attend : ils passent leur temps à montrer des photos d'eux, ils sont très amoureux et merci Jésus.»

