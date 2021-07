Visite privée des Folies Bergère - Avec Fred Millot

Dans cet épisode, Fred Millot nous ouvre les portes des Folies Bergère, et moi je passe mon temps à dire «c'est incroyable !» et «qu'est ce que c'est beau !», entre autres.

«-Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire. Aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir d'être avec Frédéric Millot. Fred, bonjour !

-Bonjour.

-Fred il est régisseur du théâtre des Folies Bergère. On dit théâtre ?

-Oui, on dit surtout théâtre.

-Et Fred m'a proposé d'ouvrir le théâtre rien que pour moi et de me le faire visiter.»

Suivez Fred sur Instagram et découvrez les Folies Bergère sur leur site.

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

