Petit Vulgaire : les volcans

Épisode 96 - Dans cet épisode de «Petit Vulgaire», on parle de Katia et Maurice Krafft, de faire du surf sur de la lave, et de prouts, entre autres.

«-Moi, les volcans, j'y connaissais rien alors avec ma copine Lucie on a regardé sur internet et je vais t'expliquer ce qu'on a compris. Et aujourd'hui, je te propose qu'on aille camper.

-Chouette !

-J'ai repéré un petit spot qui a l'air sympa sur les hauteurs, on devrait être bien tranquilles. On pourra faire un petit feu de camp par exemple et puis je sais, je vais mal dormir parce que je dors toujours mal quand je suis en camping. En général je glisse du matelas gonflable et après je me sens enfermée dans mon sac de couchage parce que c'est trop serré.»

