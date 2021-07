Carte blanche à mon papa au Tour de France

Épisode 95 - Dans cette carte blanche de mon papa, Bruno Baousson, au Tour de France, on a des péripéties d'accréditations, on ramasse des Haribo, et on pleure un peu grâce au petit fils de Poupou, entre autres.

«-Carte blanche à Bruno Baousson (c'est mon papa).

-Bonjour à tous, bienvenue, je suis Bruno Baousson, le papa de Marine du même nom et aujourd'hui nous sommes à Perros-Guirec. Tout à l'heure le Tour de France va partir et on vous emmène tous les deux pour vivre un peu ça au travers de ce qu'on va y ressentir. C'est pas très français de la France mais ça veut bien dire ce que ça veut dire.»

Merci à Victor Plaisance et à ASO.

