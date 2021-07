Les Folies Bergère

Épisode 94 - Dans cet épisode, on parle de Patrick Sébastien, d'une jupe en bananes, et des Allemands, entre autres.

«Quand j’étais petite, mon oncle, c’était un peu mon héros. Son travail, c’était d’installer des antennes radios dans des zones de conflit. Partout où il allait, il me rapportait du sable de tous les pays qu’il visitait. J’avais donc la collection la plus étrange du monde pour une enfant, j’avais une collection de sable.

Aujourd’hui, c’est toujours mon héros, mais disons qu’il voyage moins loin. Il s’occupe des antennes radio de toute la Bretagne, et aussi, c’est lui qui y a installé la TNT. Donc à tous les bretons qui m’écoutent, si aujourd’hui vous pouvez regarder les Anges, c’est grâce à mon tonton Éric, donc respectez, ok ?

Puisqu’il travaillait loin, et qu’il revenait peu, il habitait à Paris, et, ça, ça me faisait rêver. Un jour, pour mes 15 ans, en l’an 2000, ma mère m’a dit : ce soir, tu prends le train avec mamie, tu vas à Paris, Eric vous attend, il vous a prévu un programme fou. Avec mamie Vonne on a pris le train vers Paris, et mon oncle nous a fait la totale : les bateaux mouche, les galeries Lafayette, et : le spectacle de Valérie Lemercier aux Folies Bergères.»

