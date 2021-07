Petit Vulgaire : les Vikings

Épisode 91 - Dans cet épisode, on parle de slips, de femmes combattantes, et on invente des prénoms rigolos, entre autres.

«Salut ! Cette semaine, je vais te parler des Vikings ! Pour moi les Vikings c'étaient des gros mecs virils avec des chapeaux qui ressemblent à ceux des pirates dans Astérix, qui adoraient faire la bagarre en hurlant : "Kruuuug !", et c'est tout. Alors, comme je n'y connaissais rien et que j'ai voulu en savoir plus, avec ma copine Lucie on a regardé sur internet et je vais t'expliquer ce qu'on a compris.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Lucie Le Moine et Marine Baousson

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson

Illustré par Juliette Poney

Voix enfants : Elisa & Jeannette

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast