Dans cette carte blanche à Noam Sinseau, il nous y présente sa playlist vulgaire, et fait le point sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire.

Vous pouvez le retrouver sur Instagram ici ou là, et vous pouvez découvrir son travail ici . Pour écouter le podcast Stronger c'est ici !

«Si vous êtes dans le métro, mettez vos écouteurs car Jeannine risque de vous interpellez en disant : «Mais on ne plus rien dire». Non Jeannine, tu ne peux plus rien dire parce que tout ce que tu dis est raciste. Hahaha ! Là on vient de perdre toutes les Jeannine qui écoutaient Vulgaire, mais ce n’est pas mon podcast donc je ne paierai pas les pots cassés. Je remercie d’ailleurs Marine de m’avoir invité et de me faire confiance sur cette carte blanche. Je suis Noam Sinseau, artiste queer militant, j’ai moi aussi fondé une chaîne de podcast, Stronger, mais je prends place volontiers derrière le micro de Vulgaire pour cette épisode que j’ai appelé la Playlist vulgaire!»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast