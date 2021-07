«Ma nouvelle vie c'est de recevoir des messages vocaux à 3 heures du mat', de gens bourrés que je ne connais pas bien et qui me disent : "Salut Marine, ça va ? Je suis avec des copains (non mais vos gueules), on se demandait c'est quoi le Dark net. Voilà, c'est tout. Bisou !", suivi de : "Je suis avec des copains. Et on est debout et tu sais pourquoi ? Parce qu'on se lève tous pour Dark net !" Et puis enfin, deux heures plus tard, la personne rentre chez elle discrètement : "Oh merde, ça enregistre !". Alors certes c'est particulier, mais j'avoue que parfois les gens bourrés m'envoient des sujets qui sont plutôt bons genre le Dark net.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune, avec la participation de Vérino, Laurent Vialle & Jess Marty

Écrit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast