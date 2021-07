Petit Vulgaire : le Titanic

Dans cet épisode, on parle de 2000 litres de crème glacée, d'une mer calme, et d'un bateau cool qui coule, entre autres.

«-Bonjour, je m'appelle Marine, et j’ai un podcast pour adultes qui s’appelle Vulgaire. Vulgaire, ça ne veut pas dire que je dis plein de gros mots tout le temps, mais que je fais de la vulgarisation : je prends des sujets auxquels je ne connais rien, je regarde ce que c’est sur internet, et j’explique ce que j’ai compris. Je rends le sujet plus simple à comprendre. Bon et j’avoue, parfois, je dis des gros mots, mais faut pas le dire à ma mère. Cet été, avec ma copine Lucie ( dis bonjour Lucie...)

-Salut, moi c’est Lucie, enchantée ! J'écris des BD pour les enfants, mais j’aime pas trop parler dans le micro... On avait dit que c’était toi qui parlais Marine.

-Ah oui, ok, pardon ! Bon avec Lucie la timidos, on a eu envie de faire Vulgaire, mais pour les gens de ton âge… Et on a décidé d’appeler ça “Petit Vulgaire”. Cet été, tous les mercredis, on va donc te parler de plein de trucs : des pirates, des vikings, des méduses, etc… D’ailleurs, si tu penses à des thèmes, dis à tes parents de nous les envoyer sur Instagram, ça nous intéresse ! Et aujourd’hui, on va te raconter l’histoire du Titanic. »

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Lucie Le Moine et Marine Baousson

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast