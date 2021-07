Épisode 84 - Dans cet épisode, on parle de Harry Potter, de la sensibilité des hommes, et de crapauds, entre autres.

«Moi, je suis nulle en BD, et alors en mangas, c’est encore pire. Mais on m’a dit il n’y a pas longtemps que Naruto, c’était le manga le plus connu. Moi je pensais que c’était Dragon Ball Z, ou Olive et Tom, ou Pokemon. Non ! Voilà ! J’ai fait le tour de tous les mangas que je connaissais, et je suis même pas sûre que ce soient des mangas.

J’imagine d’ailleurs que dedans il y a de l’eau… Parce que dans manga y a de l’eau. Ref' de vieille, je sais. Naruto, je savais pas à quoi il ressemblait, je ne connaissais même pas l’histoire, alors j’ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

