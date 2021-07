Lola Dubini - Tu m'oublieras

Dans ce deuxième épisode de Vulgaire summer , Lola Dubini Vulgarise pour nous son tube de l'été préféré, Tu m'oublieras. Elle nous présente également Fabienne Lacup, entre autres.

«-Bienvenue dans ce premier épisode de Vulgaire pour les chansons, parce qu'on est vendredi aujourd'hui et je suis très heureuse parce que ma première invitée c'est mon amie Lola Dubini. Coucou Lola !

-Coucou ma puce !

-Coucou ma puce ! Alors Lola, je t'ai fait venir et tu as eu la gentillesse d'accepter pour parler d'une chanson qui est un peu un tube de l'été pour toi et que tu vas nous vulgariser. Quelle chanson as-tu choisi Lola ?

-J'ai choisi une chanson qui s'appelle "Tu m'oublieras".

-De Larusso !

-Evidemment ! Toi, tu es forte au blind test !»

