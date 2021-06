L'occulte & le tarot - avec Diglee

Épisode 82 - Pour ce premier épisode de «Vulgaire summer», l'illustratrice et autrice Diglee vulgarise sa vision de l'occulte et du tarot.

Aujourd'hui Vulgaire a 1 ans ! Merci d'écouter et de suivre mon podcast !

Cet épisode donne le coup d'envoi de «Vulgaire summer», et cet été, le jeudi, des gens viendront m'expliquer des trucs.

On commence donc avec la merveilleuse Diglee, qui vulgarise pour nous sa vision de l'occulte, et sa pratique du tarot. Diglee est autrice et illustratrice. Son dernier roman s'appelle Ressac, il est super, et vous pouvez le trouver ici, ainsi que ses autres livres ici. Retrouvez la également sur Instagram.

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

