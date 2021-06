«Un des sujets qu'on me demande le plus souvent d'expliquer à part la Formule 1, qui j'avoue me laisse perplexe (rapport au fait que c'est des bagnoles qui font la course très vite en faisant un bruit pas possible). Je l'explique hein, le but c'est d'arriver en premier pour avoir la chance de lancer du champagne sur tout le monde sans que personne ne soit fâché. Bref en tout cas le sujet qu'on me demande le plus en ce moment c'est les aurores boréales. Et j'avoue que c'est intriguant. Un ciel tout vert devant lequel tous les couples CSP+ posent un jour afin de récolter pas mal de likes sur Instagram. Du coup j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

