Dans cet épisode on parle de l'historienne France Gall, des boules du bac, et de Jay Z, entre autres.

«La semaine dernière, c’était la rentrée scolaire! Ça veut dire que si vous avez des enfants, vous avez pleuré en regardant votre progéniture entrer en CP, et que vous avez passé un super moment à l’intermarché en disant à votre ado: "écoute, elle va pas nous les briser la prof de S.V.T., tu as déjà des crayons HB1, tu vas pas en plus prendre du HB2, ça n’a aucun sens. Et non, on va pas encore acheter une FX92, tu vas prendre celle de ton frère. Et il est où le papier millimétré? Non, on achète pas des cartouches parker! Parce que c'est plus cher et ça ne change rien!” Et après, vous avez pleuré devant les copies doubles.

Et si vous n’avez pas d’enfants vous avez aussi trouvé ça relou parce que bon, 8000 photos de cartables sur instagram, c’est presque pire que les tiktoks des gens qui dansent devant les forêts qui brûlent. Presque.»

Un podcast de Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast