Dans cet épisode, on parle d'Elise Lulu, des flashs info de France Inter, et d'Hermione, entre autres.

«Bon, alors, j’ai réalisé y’a pas longtemps que l’épisode que vous avez le plus écouté ces derniers temps est celui que j’avais fait sur la guerre en Ukraine. Donc je me suis dit: ok, ce que veut mon public chéri, c’est de l’actu. Donc j’ai décidé de vous donner… De l’actu. Mais de l’actu de 2016. Sinon c’est pas marrant. Dans les trucs d’actus auxquels je ne capte rien, y’a eu les scandales financiers. C’est vrai, régulièrement, on se réveille et à la radio ça dit : “Madame, monsieur, bonjour. Il est 7h, c’est le flash info. Une nouvelle affaire de fraude fiscale fait trembler le monde de la finance ce matin !” Alors je ne sais pas vous mais moi quand j’entends ça, je pense: “Ah la la, des gens riches ont fraudé le fisc, quelle surprise énorme” et puis je continue ma journée consacrée à gagner de l’argent et à payer des impôts, moi.»

Un podcast de Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

