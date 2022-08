Épisode 179 - Dans cet épisode, on parle de mes vacances avec Juliette Poney, d'un musée en Playmobil, et d'un chapeau chelou, entre autres.

«J'ai un aveu à vous faire : je n'ai jamais rien compris aux Napoléon. Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Je sais aussi que le tout premier est né à Ajaccio parce que j'y suis partie plusieurs fois en vacances avec Juju Poney, l'illustratrice de Vulgaire. Que d'ailleurs ensemble nous avons visité un musée de la vie de Napoléon en Playmobil, avec un monsieur qui fabriquait ses propres bonhommes avec des chapeaux bizarres, la classe. J'ai même visité la chapelle impériale et la crypte où reposent plein de Bonaparte morts là-bas, même des récents d'ailleurs. Mais en vrai, j'ai jamais vraiment compris qui c'était et ce qu'ils avaient fait précisément. Du coup, je me suis dit qu'il était temps que nous fasse un petit point sur les Napolélé, parce que franchement, je sais pas combien ils ont été. Ni pourquoi à Ajaccio ils vendent même des casquettes avec écrit Napoléon dessus, ou en fait, s'ils étaient gentils ou pas. Pour ce faire, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

