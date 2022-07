Dans cet épisode, on parle de Bibiche la voleuse de meilleur bout, d'argent de poche, et de la crêperie du Martray, entre autres.«Salut, est ce que tu sais que je suis bretonne? Alors être bretonne ça veut dire que j'habite en Bretagne, à Saint Brieuc exactement, mais aussi que j'adore le beurre salé, que dans ma famille il y a des gens qui disent des mots comme "kenavo", et enfin ça veut dire que j'adore les crêpes. Mon menu préféré c'est galette complète, crêpe beurre sucre et Breizh cola zéro. Et justement uand j'avais ton âge, Christiane, une amie à ma maman, a repris la crêperie que sa maman avait ouverte dans leur jeunesse parce qu'il partait à la retraite. Cette crêperie s'appelle Le Martrais. Ça veut dire le marché en breton. Et c'est la meilleure crêperie du monde entier. Quand j'ai eu l'âge d'y travailler, Christiane m'a engagé comme serveuse et j'ai eu la chance de découvrir les secrets de la pâte à crêpes.»

