Épisode 178 - Dans cet épisode, on parle du cousin d'une copine, de Jean-Paul Belmondo, et des déclarations des gangsters, entre autres.

«Ça vous arrive souvent, vous qu’une copine vous dise : "Il y a un Faites entrer l’accusé sur un de mes cousins ? " Moi, ça m’est arrivé il y a pas longtemps. Vous le savez, je ne suis pas fan des histoires de meurtriers, tout ça, je suis une flipette moi. Hier j’ai entendu du boom boom dehors alors j’ai vérifié trop fois qu’on avait fermé toutes les portes en imaginant qu’on cambriolait la voisine et que c’est bon, c’est sûr, je vais y passer. Oh la la, j’ai pas dit à Elisa que je l’aimais, je vais quand même regarder l’heure pour pouvoir dire à la police si je survis à quelle heure a eu lieu le cambriolage… Alors que c’était finalement : un feu d’artifice. Yes. Dans ces moments là dans ma tête y’a Paloma qui fait : "Vous êtes nulle, et tout le monde le sait".

Voilà, donc tout ça pour vous dire que je regarde pas Faites entrer l'accusé. Ma soeur elle les a tous vus, elle met ça POUR S’ENDORMIR STEUPLAIT. Moi, de mon coté, pour m’endormir, je préfère ne pas trop trop regarder des vidéos dans lesquelles on pose des questions genre : “Mais ce cadavre, était il déjà en décomposition au moment où le majordome le découvre dans la rivière ?” Non. »

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney