Dans cet épisode, on parle de Maman j'ai raté l'avion, des fourmis, et de ma copine Nadia, entre autres.

«Cette semaine c'est le 14 juillet qui est un jour férié en France . Un jour férie ça veut dire que c'est un jour où on célèbre un évènement important, et que pour les gens, et bien ils travaillent pas ce jour là. Donc en fait quand on déclare un jour férié, c'est comme s'il disait un jour "désormais et pour toute ta vie, tu seras un dimanche", ce qui est trop cool pour le jour parce que c'est vrai que les dimanches c'est cool et après les gens ils t'adorent, quand t'es férié. C'est vrai moi j'adore le 14 juillet, il y a des feux d'artifices et tout c'est trop cool. Mais est ce que tu sais pourquoi on célèbre le 14 juillet? non? moi non plus. Au revoir.... non je rigole. En fait le 14 juillet on fête trois trucs: la prise de la Bastille qui a eu lieu le 14 juillet 1789, la fête de la fédération qui a eu lieu un an plus tard, le 14 juillet 1790 pour se rappeler de la prise de la Bastille en gros et le 14 juillet il y a l'anniv de ma copine Nadia mais je pense que c'est pas pour ça que c'est férié.»

Un podcast de Marine Baousson,

Produit par Studio Brune

Écrit par Marine Baousson

Monté par Marine Quinson

Mixage et générique par Romain Baousson

Illustration Juliette Poney