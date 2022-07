Dans cet épisode, on parle de Jordan le Dentiste, d'un roi qui pue de la goule, et d'un dentifrice pas très très bon, entre autres.



«Moi quand j'avais ton âge, j'avais peur de trois choses. Quand ma mère disait : "je te préviens, si tu ranges pas ta chambre, je rentre et je jette tout par la fenêtre". J'avais aussi peur des fantômes mais le pire c'est que j'avais peur des dentistes. Enfin pas les dentistes en tant que personne, ça doit être des gens très gentils les dentistes. Ils doivent être sages et tout. Enfin moi je me demande, à quel moment, dans une vie, on se dit qu'on va être dentiste. Moi personnellement j'ai jamais rencontré aucun dentiste qu'avait la passion des dents. Moi quand j'avais ton âge, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais maitresse-astronaute, ou prof de tennis qui fait des crêpes. Donc moi les dentistes me faisait peur mais je savais bien que si je voulais pas trop les voir souvent les dentistes, il fallait que j'attrape pas trop de caries. Et les caries, j'en ai entendu parler toute ma vie, mais je savais pas trop ce que c'était.»

Un podcast de Marine Baousson,

Produit par Studio Brune

Écrit par Marine Baousson

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson et Marine Quinson

Instagram : https://www.instagram.com/vulgaire_lepodcast/