Dans cet épisode, avec mon invité Lucien Maine, on parle des dés à 20 faces, d'un petit dej' en terrasse, et de lui déguisé en vampire, entre autres.

«Bienvenue dans cet épisode de Vulgaire un peu spécial parce que c'est un Vulgaire "conversation", j'ai envie de dire. Et je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée par Lucien Maine. Bonjour Lucien !

-Bonjour.

-Comment vas-tu ?

-Ça va très bien, je suis content d'être dans ce Vulgaire "canapé", Vulgaire "conversation canapé".

-Lucien, toi et moi on va parler de quelque chose qui te tient particulièrement à coeur.

-Oh, oui !

-Qu'est-ce que ce c'est ?

-La faim dans le monde. Non, Donjons & Dragons. On va parler de Donjons & Dragons et du jeu de rôle de manière générale.»

Pour découvrir La bonne Auberge, cliquez ici ou ici. Pour écouter le podcast, cliquez ici.

Un podcast de Marine Baousson

Produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast