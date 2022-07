Épisode 175 - Dans cet épisode, on parle d'une punition ratée, d'Hélène Rollès, et du talent caché de Vitaa, entre autres.

Dans cet épisode, on parle d'une punition ratée, d'Hélène Rollès, et du talent caché de Vitaa, entre autres.

«Allez on continue cet été dans une ambiance légère et décontractée. Cette semaine on va parler d’un sujet qui m’a été proposé sur Instagram après que j’ai sorti l'épisode sur le Soldat sans nom. Quelqu’un m’a écrit pour me dire : "Albert Roche, tu vas voir, c’est le même genre, ça devrait te plaire. " Moi, j’avais jamais entendu parler de lui, mais ça m’a intriguée, je me suis dit : “Encore une personnes LGBT qui lutte contre le nazisme”. Alors j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson,

Produit par Studio Brune

Écrit par Marine Baousson

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson et Marine Quinson

Instagram : https://www.instagram.com/vulgaire_lepodcast/