Épisode 174 - Dans cet épisode, on parle de The Voice, de liberté, et de Maximus et Maximette, entre autres.

«Et c’est reparti pour le premier épisode, et ce n’est pas n’importe lequel puisque dans cet épisode je te propose de voyager dans le temps, de faire un bon de 2000 ans dans le passé. Notre destination? L’Empire romain!

À cette époque, il est immense: il comprend l’Italie, bien sûr, mais aussi une partie de l’Europe, de l’Asie, et du Moyen-Orient, sans oublier l’Afrique du Nord. Mais on n’est pas là pour faire du tourisme, ça non, nous on est là pour des choses sérieuses : on va plonger au cœur des arènes, à la rencontre des gladiateurs! Alors tu es peut-être déjà en train de trépigner d’impatience et de t'exclamer: "Ouaaaais, les gladiateurs! Le bruit des glaives qui s’entrechoquent et l’odeur du sang qui...", mais tut tut. Il semblerait bien qu’on ait une image plutôt fausse de ce qu’étaient les gladiateurs.».

Un podcast de Marine Baousson,

Produit par Studio Brune

Écrit par Lucie Le Moine & Marine Baousson

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson et Marine Quinson

